2019-07-11T10:32:45+03:00
Общество

В Рыбинске управляющая компания самовольно снесла детский городок

В УК пояснили, что городок был в ветхом состоянии и не подлежал ремонту
Полина ЗАЙЦЕВА
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Новую детскую площадку управляющая компания пообещала приобрести и смонтировать в начале августа.Новую детскую площадку управляющая компания пообещала приобрести и смонтировать в начале августа.Фото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске жители двора в районе первого дома по улице Волочаевская возмущены халатностью управляющей компании. Дело в том, что работники УК снесли детский городок без согласия жителей. Возмущенные жильцы обратились за помощью в администрацию города.

- Руководитель УК предоставил акт проверки, подтверждающий, что детский городок стал опасен для эксплуатации из-за ветхости самой конструкции и ремонту не подлежит. Даже при таких условиях принять решение о сносе опасного городка должны сами жители, поскольку они являются собственниками имущества, - рассказала главный специалист отдела жилищного фонда и инженерной инфраструктуры департамента ЖКХ, транспорта и связи Элеонора Голева.

Стоит отметить, что управляющая компания решила исправить данную ситуацию и приняла решение построить новый городок. Детская площадка должна появиться во дворе в начале августа 2019 года. Она будет включать в себя несколько малых архитектурных форм и горку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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