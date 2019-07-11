15 лет не пил, а сегодня сделал исключение: в Ярославской области поймали вора-карманника

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-11T10:08:27+03:00

Мужчина сказал, что украл телефон, потому что стал смелым

Изменить размер текста: A A

62-летний житель Ростовского района зашел в кафе. За соседним столиком он увидел пару, а на столе лежал дорогой мобильник. Мужчина подошел к ним и незаметно переложил гаджет на сидение стула, а потом спрятал его в свой карман. После этого посетитель ушел из заведения.

57-летний хозяин аппарата быстро спохватился. Он позвонил в полицию и рассказал о случившемся.

Вора нашли. Он нигде не работает, но и судим тоже не был. Ростовчанин объяснил свое поведение тем, что более 15 лет не выпивал алкоголь. В этот день он употребил немного слабого напитка и решился проявить смелость.

По факту кражи возбудили уголовное дело, а телефон вернули хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU