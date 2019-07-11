В Ярославль с рабочим визитом едет минздрав Вероника Скворцова

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-11T09:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославцы ждут визита министра здравоохранения. Вероника Скворцова собирается посетить город 15 июля, в понедельник. Она планирует посетить открытие ПЭТ-центра в областной больнице и заложить капсулу в основание строящегося хирургического отделения онкобольницы. Также минздрав встретится с губернатором Дмитрием Мироновым и обсудит с ним проблемы работы ярославского департамента здравоохранения. Вероника Скворцова выяснит, почему происходили несвоевременные закупки лекарств для льготников, и они были вынуждены приобретать медицинские средства за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU