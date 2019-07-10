В Ярославле после нескольких ливней затопило Республиканский проезд

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-10T14:51:09+03:00

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В Ярославле после череды дождей и нескольких ливней полностью затопило Республиканский проезд. Машины бороздят данный участок дороги как бурлящую реку. Потоп вызвал бурю обсуждений среди ярославцев в интернете.

- Покажите, пожалуйста, президенту России, как делаются дороги по БКД в Ярославле, - пишут в социальных сетях неравнодушные горожане.

Напомним, что Республиканский проезд ремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги» летом 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU