В Ярославле после нескольких ливней затопило Республиканский проезд
Данный участок дороги похож на настоящую реку
Республиканский проезд не выдержал испытания летними ливнями.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле после череды дождей и нескольких ливней полностью затопило Республиканский проезд. Машины бороздят данный участок дороги как бурлящую реку. Потоп вызвал бурю обсуждений среди ярославцев в интернете.
- Покажите, пожалуйста, президенту России, как делаются дороги по БКД в Ярославле, - пишут в социальных сетях неравнодушные горожане.
Напомним, что Республиканский проезд ремонтировали по программе «Безопасные и качественные дороги» летом 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU