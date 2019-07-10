2019-07-10T12:38:17+03:00
Общество

В Ярославской области планируют увеличить зарплаты работникам почты

В правительстве региона сказали, что повышение стартует с 1 ноября 2019 года
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Средний рост зарплат составит около 20%, что в денежном эквиваленте равно сумме от трех до пяти тысяч рублей.Средний рост зарплат составит около 20%, что в денежном эквиваленте равно сумме от трех до пяти тысяч рублей.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Правительстве Ярославской области 9 июля состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова и генерального директора Почты России Николая Подгузова. Они обсудили вопросы развития объектов предприятия, взаимодействия в сфере почтовых услуг, а также повышения зарплат работникам почты.

- Улучшение условий труда сотрудников отделений почтовой связи - наша первоочередная задача, - сообщил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В Правительстве отметили, что заработная плата работников почты будет повышена с 1 ноября 2019 года. Средний рост зарплат составит около 20%, что в денежном эквиваленте равно сумме от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле после нескольких ливней затопило Республиканский проезд
В Ярославской области в сарае нашли тело 11-летней девочки
Ярославского предпринимателя подозревают в невыплате зарплат работникам
В Ярославской области осудят женщину, чей сын выпал из окна третьего этажа
Ярославские выпускники превзошли одиннадцатиклассников прошлых лет
Нападающий «Эдмонтона» Тай Рэтти усилит ярославский «Локомотив»
Ярославец отправится в колонию строгого режима за кражу детского питания
Под Рыбинском водитель эвакуатора вылетел на встречную и врезался в автобус
В Переславле-Залесском ночью полыхал торговый центр
Ярославцы предпочитают расплачиваться картами и не носить с собой «наличку»
В Ярославле пенсионерка купила у мошенников лекарства за 200 тысяч
В Ярославле полицейские прикрыли наркопритон в центре города
Вот такой последний путь: новое кладбище для ярославцев тонет в грязи
В Ярославле спасатели сняли с дерева перепуганного ребенка
Они возвращаются! Известное такси устроило тройное ДТП в Ярославле
Водительская сторона всмятку: на Костромском шоссе в Ярославле расплющило такси
Паромную переправу в Мышкине перекроют из-за учений
В Рыбинске отремонтируют улицу Герцена
В акватории Ярославской области произошло несколько страшных инцидентов
Вместе с защитником ЦСКА Михаилом Пашниным в Ярославль приедет кубок Гагарина
В Рыбинске осудили двух женщин, организовавших подпольный банк
В Ярославле заключили под стражу мужчину, который убил жену топором
В Рыбинске пройдет этап полумарафонской серии «Бегом по Золотому кольцу»
Считает, что невиновен: ярославец, который торговал проститутками, написал заявление на сотрудников полиции
В Ярославской области выявлен магазин, где мясо хранилось с нарушениями