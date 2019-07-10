В Ярославской области планируют увеличить зарплаты работникам почты

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-10T12:38:17+03:00

Средний рост зарплат составит около 20%, что в денежном эквиваленте равно сумме от трех до пяти тысяч рублей. Фото: Правительство Ярославской области

В правительстве региона сказали, что повышение стартует с 1 ноября 2019 года

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В Правительстве Ярославской области 9 июля состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова и генерального директора Почты России Николая Подгузова. Они обсудили вопросы развития объектов предприятия, взаимодействия в сфере почтовых услуг, а также повышения зарплат работникам почты.

- Улучшение условий труда сотрудников отделений почтовой связи - наша первоочередная задача, - сообщил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В Правительстве отметили, что заработная плата работников почты будет повышена с 1 ноября 2019 года. Средний рост зарплат составит около 20%, что в денежном эквиваленте равно сумме от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU