Паромную переправу в Мышкине перекроют из-за учений

СЕГОДНЯ 20:10 2019-07-09T20:10:50+03:00

Переправу закроют всего на несколько часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 июля с 13 до 15 перебраться с берега на берег будет невозможно

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В среду, 10 июля, в Ярославской области пройдут плановые антитеррористические учения. Оперативный штаб будет отрабатывать меры пресечения терроризма на водном транспорте. В связи с этим, движение на паромной переправе в Мышкине будет ограничено с 13 до 15 часов.

- Просим жителей Ярославской области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям движения, связанным с отработкой задач учения, - добавили в Оперативном штабе в Ярославской области.

Напомним, на днях в Рыбинском море сел на мель круизный лайнер с иностранными туристами «Викинг Хельги». Во время ЧП никто не пострадал, сняться с мели экипаж смог своими силами

ИСТОЧНИК KP.RU