Бизнесмен из Тутаева, не плативший работникам зарплаты, лишился автопарка

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-08T15:42:01+03:00

Общая сумма долга составила семь миллионов 200 тысяч рублей. Фото: УФССП по Ярославской области.

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В Тутаеве Ярославской области у бизнесмена, занимающегося переработкой мяса, в счет погашения долга арестовали автопарк. Долгое время мужчина не выплачивал своим работникам зарплаты и не вносил плату по налогам. Общая сумма долга составила семь миллионов 200 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель прибыл на принадлежащее должнику предприятие и арестовал 22 иномарки, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Пристав объяснил руководству организации, что по закону у них есть 10 дней на то, чтобы оплатить долг, в противном случае – автомобили отправят на реализацию.

Суммы, полученной от реализации имущества, хватит на то, чтобы покрыть задолженность по зарплате перед 24 сотрудниками предприятия. Кроме того, выручки от проданных автомобилей хватит и на погашение налоговой задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU