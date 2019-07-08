Бизнесмен из Тутаева, не плативший работникам зарплаты, лишился автопарка
В Тутаеве Ярославской области у бизнесмена, занимающегося переработкой мяса, в счет погашения долга арестовали автопарк. Долгое время мужчина не выплачивал своим работникам зарплаты и не вносил плату по налогам. Общая сумма долга составила семь миллионов 200 тысяч рублей.
- Судебный пристав-исполнитель прибыл на принадлежащее должнику предприятие и арестовал 22 иномарки, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Пристав объяснил руководству организации, что по закону у них есть 10 дней на то, чтобы оплатить долг, в противном случае – автомобили отправят на реализацию.
Суммы, полученной от реализации имущества, хватит на то, чтобы покрыть задолженность по зарплате перед 24 сотрудниками предприятия. Кроме того, выручки от проданных автомобилей хватит и на погашение налоговой задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU