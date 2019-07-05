В Ярославском районе пропал 75-летний дедушка

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-05T17:28:59+03:00

Он может быть дезориентирован в пространстве

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В СНТ «Ярославец», расположенном в Ярославском районе, пропал 78-летний мужчина. Герман Витальевич Кукушкин 4 июля ушел из СНТ в районе железнодорожной станции «268 км». До сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид пожилому мужчине 75 лет. Рост – 165 сантиметров, худощавого телосложения. Глаза серо-голубого цвета, волосы седые, стрижка короткая.

Был одет в шерстяную жилетку, куртку серого цвета, похожую на спецовку, с заплатами на рукавах, серые штаны и черные ботинки.

Дедушка может быть дезориентирован и нуждаться в помощи врачей.

Если вы видели Германа Витальевича, позвоните по телефонам в полицию 8(4852)-21-54-02 и волонтерам 8 (930)-1-165-165.

ИСТОЧНИК KP.RU