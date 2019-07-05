В Переславле пройдет митинг против повышения тарифов на мусор
В Переславле-Залесском Ярославской области пройдет митинг против повышения тарифов на мусор и строительства мусорных полигонов. Акция запланирована на 18 часов 11 июля в парке Победы.
- Народ настолько возмущен необоснованным повышением, что выстраивается в очередь и ждет, чтобы выразить свой протест, поставив подпись. Рост тарифа на вывоз мусора за 3 года составит почти 70%, - написал на своей страничке в «Фейсбуке» депутат от Переславля в Ярославской областной Думе Сергей Хабибулин.
Параллельно организаторы намерены собрать подписи против строительства на границе Вологодской и Ярославской областей Целлюлозно-бумажного комбината.
ИСТОЧНИК KP.RU