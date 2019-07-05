2019-07-05T09:51:04+03:00
Общество

Ярославский отец выплатил 1 миллион рублей алиментов после ареста любимого авто

Приставы применяли разные меры, но эта оказалась самой действенной
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Ярославец забывал или не хотел выплачивать алименты своему ребенку. Он накопил огромную сумму почти в 1 миллион рублей. Судебные приставы применяли к должнику различные меры, в том числе ограничивали в праве на выезд за пределы страны и арестовывали банковские счета. Самым действенным методом оказался арест любимого авто – черного Land Rover. Это очень повлияло на него. Безответственному отцу понадобилось всего пять дней, чтобы найти деньги и перевести их своему ребенку. Автомобиль неплательщику вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рыбинске продолжают устанавливать остановочные павильоны
Каждую субботу июля жители Рыбинска смогут посетить концерты и спектакли под открытым небом
В Ярославле поймали 24-летнего интернет-сутенера
Водный баскетбол, или как делать не надо: в Ярославле утонула спортплощадка
Ярославский «Шинник» подписал нового игрока прямо на набережной
В Ярославле из-за праздника байкеров перекроют набережную
У ярославца арестовали престижную иномарку из-за долгов по кредиту
Ярославец, страдающий шизофренией, убил отца, порезал мать и сжег их квартиру
В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия
На проспекте Авиаторов машина вылетела на встречку и устроила аварию
Снесен забор, пострадал мужчина: две легковушки устроили серьезное ДТП на Машиностроителей в Ярославле
Прокуратура Ярославской области нашла в интернете фильм «для взрослых» и через суд признала его запрещенным
В Заволжском районе Ярославля полиция обнаружила подпольное казино
Мединский организует проверку в Волковском театре Ярославля
Всемирный потоп по-ярославски: жители Дзержинского района поделились в соцсетях кадрами огромных луж
Оторвало колесо и выбросило на тротуар: жуткая авария на перекресте Толбухина и Свободы в Ярославле
Ярославец залез в дачный дом пенсионера, который работал на участке и украл деньги, телефон и инструменты
Мог остаться без отпуска заграницей: в Ярославской области безответственный отец задолжал троим детям 135 тысяч рублей
Ярославец с чужой карты на семь тысяч закупил алкоголя