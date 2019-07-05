Ярославский отец выплатил 1 миллион рублей алиментов после ареста любимого авто
Приставы применяли разные меры, но эта оказалась самой действенной
ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Ярославец забывал или не хотел выплачивать алименты своему ребенку. Он накопил огромную сумму почти в 1 миллион рублей. Судебные приставы применяли к должнику различные меры, в том числе ограничивали в праве на выезд за пределы страны и арестовывали банковские счета. Самым действенным методом оказался арест любимого авто – черного Land Rover. Это очень повлияло на него. Безответственному отцу понадобилось всего пять дней, чтобы найти деньги и перевести их своему ребенку. Автомобиль неплательщику вернули.
ИСТОЧНИК KP.RU