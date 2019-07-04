Прокуратура Ярославской области нашла в интернете фильм «для взрослых» и через суд признала его запрещенным

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-04T14:44:11+03:00

Он был в свободном доступе в интернете

Изменить размер текста: A A

Рыбинская прокуратура нашла в интернете фильм 2001 года с возрастным ограничением 18+.

Сотрудники изучили сайт и сделали вывод, что вход на этот ресурс свободный, и предварительная регистрация и пароль не требуются.

– При этом информация на сайте распространяется бесплатно, срок ее пользования не установлен, ограничений на передачу, копирование и распространение не имеется, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуроры направили в суд исковое заявление о признании фильма запрещенным. Его удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU