2019-07-04T14:44:11+03:00
Происшествия

Прокуратура Ярославской области нашла в интернете фильм «для взрослых» и через суд признала его запрещенным

Он был в свободном доступе в интернете
Екатерина РЯБЦЕВА
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Суд признал фильм запрещеннымСуд признал фильм запрещеннымФото: Роман РЫЖИКОВ
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Рыбинская прокуратура нашла в интернете фильм 2001 года с возрастным ограничением 18+.

Сотрудники изучили сайт и сделали вывод, что вход на этот ресурс свободный, и предварительная регистрация и пароль не требуются.

– При этом информация на сайте распространяется бесплатно, срок ее пользования не установлен, ограничений на передачу, копирование и распространение не имеется, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуроры направили в суд исковое заявление о признании фильма запрещенным. Его удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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