2019-07-04T10:05:34+03:00
Общество

Усачев и Кшиштовский в Ярославле: новый выпуск «Пора валить» по Золотому кольцу

Известные блогеры посетили самый популярный туристический маршрут России
Полина ЗАЙЦЕВА
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В конце ролика ребята порекомендовали зрителям посетить два города, входящих в состав Золотого кольца, в их числе Суздаль и Ярославль. Фото: Руслан Усачев / Youtube.com.В конце ролика ребята порекомендовали зрителям посетить два города, входящих в состав Золотого кольца, в их числе Суздаль и Ярославль. Фото: Руслан Усачев / Youtube.com.
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Новый выпуск тревел-щоу «Пора валить», которое создают известные блогеры Руслан Усачев и Михаил Кшиштовский, вышел 2 июля и был посвящен туристическому маршруту «Золотое кольцо». Разумеется, Ярославль ребята проехать не смогли. Руслан Усачев отметил, что это первый город на их пути с населением более полумиллиона человек. Ведущие отметили контрасты Ярославля: облагороженные улицы в центре и страшные здания на окраине, прекрасные виды на Волгу и заставленные автомобилями улицы.

- Нефтеперерабатывающий завод, который сразу поражает меня своими размерами и торговый центр «Фараон», охраняемый ЮНЕСКО как самое уродливое строение в истории, - добавляет Усачев.

Блогеры также рассказали про медведицу Машу, которая живет в ярославском музее-заповеднике уже 28 лет. Ребята говорят, что люди спасли животное от браконьеров, однако, все равно называют вольер с медведицей «аттракционом беспросветной грусти». Ведущие не обошли стороной и ярославскую Стрелку, они отметили, что там нет ничего кроме дорожек, газонов и деревьев и памятника. Блогеры иронично изобразили типичного горожанина, который очень любит ходить то в одну сторону, то в другую сторону, думать об одном, а потом думать о другом, смотреть на людей и смотреть на людей постиронично.

В конце ролика ребята порекомендовали зрителям посетить два города, входящих в состав Золотого кольца, в их числе Суздаль и Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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