В Ярославле маршрутка столкнулась с иномаркой: госпитализирована пассажирка автобуса
ДТП произошло на улице Чехова
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Сегодня, 3 июля, в Ярославле произошло ДТП с участием маршрутного такси. Около 10 часов на улице Чехова автобус «ПАЗ» столкнулся с «Фольксвагеном.
- В результате аварии с травмами госпитализирована пассажирка автобуса 57-летняя женщина.
Известно, что за рулем немецкой иномарки находился 27-летний мужчина, водитель автобуса – на 20 лет старше.
Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU