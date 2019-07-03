2019-07-03T17:33:38+03:00
Происшествия

В Ярославле маршрутка столкнулась с иномаркой: госпитализирована пассажирка автобуса

ДТП произошло на улице Чехова
Роман РЫЖИКОВ
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Сегодня, 3 июля, в Ярославле произошло ДТП с участием маршрутного такси. Около 10 часов на улице Чехова автобус «ПАЗ» столкнулся с «Фольксвагеном.

- В результате аварии с травмами госпитализирована пассажирка автобуса 57-летняя женщина.

Известно, что за рулем немецкой иномарки находился 27-летний мужчина, водитель автобуса – на 20 лет старше.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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