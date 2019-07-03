Ушел в лес и не вернулся: в Даниловском районе пропал 78-летний дедушка
Полиция и волонтеры ищут пожилого мужчину
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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2 июля около 14 часов дня 78-летний дедушка ушел в лес и до настоящего момента не вернулся. Полиция совместно с волонтерами проводит поисковые мероприятия.
Владимир Михайлович Желункин был одет в осеннюю куртку, шапку серого цвета и черные резиновые сапоги.
На вид ему было 75-80 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие и седые, глаза серые, усы.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пожилого мужчины, сообщите по телефонам в ОМВД России по Даниловскому району – 8 (48538) 5-27-44, 5-23-44 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU