2019-07-03T17:07:25+03:00
Общество

Ушел в лес и не вернулся: в Даниловском районе пропал 78-летний дедушка

Полиция и волонтеры ищут пожилого мужчину
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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2 июля около 14 часов дня 78-летний дедушка ушел в лес и до настоящего момента не вернулся. Полиция совместно с волонтерами проводит поисковые мероприятия.

Владимир Михайлович Желункин был одет в осеннюю куртку, шапку серого цвета и черные резиновые сапоги.

На вид ему было 75-80 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие и седые, глаза серые, усы.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пожилого мужчины, сообщите по телефонам в ОМВД России по Даниловскому району – 8 (48538) 5-27-44, 5-23-44 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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