2019-07-03T16:36:38+03:00
Происшествия

На трассе в Ярославской области лоб в лоб столкнулись иномарки: водитель «Фокуса» в больнице

Кадры жуткой аварии в Даниловском районе
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Алексей Морозов, Ярославль Live/vk.comФото: Алексей Морозов, Ярославль Live/vk.com
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Сегодня, 3 июля, в Ярославской области произошло жуткое ДТП. Лоб в лоб на оживленной трассе столкнулись две иномарки. Авария произошла в Даниловском районе, недалеко от деревни Ростилово. Здесь дорогу не поделили «Форд Фокус» и «БМВ».

В результате аварии 45-летний водитель «Форда» доставлен в больницу, - прокомментировали аварию в УМВД России по Ярославской области.

Водители утверждают, что на этом участке дороги многие превышают скорость, что могло привести к аварии. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Кроме них на месте работали медики и спасатели.

Фото: Алексей Морозов, Ярославль Live/vk.com

Фото: Алексей Морозов, Ярославль Live/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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