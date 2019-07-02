2019-07-02T14:48:49+03:00
Общество

Сегодня ночью будут фрезеровать улицу Гагарина в Ярославле

У жителей заранее просят прощения за шум
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Дороги Ярославля/facebook.comФото: Дороги Ярославля/facebook.com
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Жителям улицы Гагарина сегодня предстоит бессонная ночь. Во всяком случае, многим может помешать шум дорожных работ – транспортную магистраль будут фрезеровать. Днем это сделать нельзя – слишком плотный поток машин и троллейбусов от улицы Рыкачева.

- Просим отнестись с пониманием и обещаем выполнить все работы связанные с повышенным шумом в кратчайшие сроки, - написал в группе «Дороги Ярославля» активист Темур Абдуллаев.

Известно, что работы на самом узком участке будут одну ночь, на остальных, где нет риска создания пробок, фреза пойдет днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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