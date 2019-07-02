2019-07-02T10:27:54+03:00
Общество

В Ярославской области предложили ввести пятидневку для всех классов

А также выделить парковочные места для многодетных семей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославских школах предложили ввести пятидневку.В ярославских школах предложили ввести пятидневку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ярославской области прошло пленарное заседание второго областного форума «Территория отцовства». В резолюции, которую приняли отцы-активисты значилось несколько пунктов. В частности, родители предлагают поддержать концепцию перехода всех школ Ярославской области на пятидневную учебную неделю. Надо отметить, что сейчас пятидневка введена в начальной школе. В некоторых учебных заведениях ее распространили на 5-7 классы.

Также на форуме предложили властям рассмотреть возможность введения знака приоритетного права парковки для многодетных семей и снижения возрастного ценза для приема детей в садики с 3 лет до 2 лет и 6 месяцев.

Особый акцент на форуме был сделан на теме патриотического воспитания детей.

- Система образования должна ориентироваться на формирование гражданина и патриота. Но главным инструментом в деле воспитания детей остается семья. Мы должны создать условия для совместного патриотического воспитания в семье и школе и быть настоящим примером для своих детей, - сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

При проведении работы по патриотическому воспитанию «Территория отцовства» дала рекомендации акцентировать внимание на исторически-значимых для Ярославского края событиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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