Ярославцы устроили пенную вечеринку в фонтане перед торговым центром
Хулиганы налили туда шампунь и вызвали восторг прохожих
Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com
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В Ярославле вандалы устроили настоящую пенную вечеринку. Правда, вандалами их назвать язык не поворачивается, уж слишком милую выходку они сотворили на этот раз: подростки залили фонтан у одного из торговых центров средством для мытья посуды. Хулиганы подарили много радости прохожим, которые не преминули сфотографироваться с необычным аттракционом.
- Зря подкинули идею. Фонтанов много, дураков ещё больше... – считают скептики.
Ярославцы, тем не менее, не осудили шкодников. Говорят, эта «акция» случается с этим фонтаном каждое лето.
ИСТОЧНИК KP.RU