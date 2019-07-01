Ярославцы устроили пенную вечеринку в фонтане перед торговым центром

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-01T18:08:43+03:00

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В Ярославле вандалы устроили настоящую пенную вечеринку. Правда, вандалами их назвать язык не поворачивается, уж слишком милую выходку они сотворили на этот раз: подростки залили фонтан у одного из торговых центров средством для мытья посуды. Хулиганы подарили много радости прохожим, которые не преминули сфотографироваться с необычным аттракционом.

- Зря подкинули идею. Фонтанов много, дураков ещё больше... – считают скептики.

Ярославцы, тем не менее, не осудили шкодников. Говорят, эта «акция» случается с этим фонтаном каждое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU