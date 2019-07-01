2019-07-01T16:48:33+03:00
Общество

Ярославцам запретили купаться на городском пляже в Дзержинском районе

Качество воды Павловского пляжа не соответсвует нормам по паразитологическим показателям
Полина ЗАЙЦЕВА
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Качество воды Павловского пляжа в Брагино абсолютно не соответсвует нормативным требованиям.Качество воды Павловского пляжа в Брагино абсолютно не соответсвует нормативным требованиям.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле региональное Управление Роспотребнадзора запретило горожанам купаться на очередном городском пляже. На этот раз - это пляж в Дзержинском районе города. Дело в том, что качество воды Павловского пляжа в Брагино абсолютно не соответсвует нормативным требованиям. По данным Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, после проведенного анализа проб воды из этой местности выяснилось, что качество воды в Волге в окрестностях Дзержинского района не соответствует санитарным нормам по паразитологическим показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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