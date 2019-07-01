В Ярославле на бывшем комбинате технических тканей открылся музей

СЕГОДНЯ 06:41 2019-07-01T06:41:01+03:00

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Новый музей располагается на территории комбината технических тканей «Красный Перекоп». Создателем его стала ярославна Юлия Кривцова. На запуск проекта «Радио «Фабрика» у нее ушло три года.

- Открылись! - Написала Юлия на своей странице в соцсетях. - 3 года не проходило дня, чтобы моя душа не болела, а я вся не жила этим проектом. Все силы, все время и почти все ресурсы были отданы ему. А до финала ещё палкой не добросишь. Но я знаю, что мы с коллегами и друзьями научились варить кашу из топора. Мы сделали невозможное.

Выставка в деталях интерьера, фотографиях, вещах, аудиозаписях рассказывает об истории фабрики и ее рабочих, перенося посетителей в советское время, когда Большая мануфактура процветала.

ИСТОЧНИК KP.RU