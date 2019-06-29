2019-06-29T13:45:53+03:00
Общество

Залез в подвал и накрылся досками: ярославские приставы нашли должника по алиментам и отправили его за решетку

Суд назначил наказание в виде административного ареста
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Житель Данилова долгое время уклонялся от своих родительских обязанностей. Мужчина накопил приличный долг по алиментам – более пятисот тысяч рублей. Приставы неоднократно пытались найти безответственного отца, однако по адресу регистрации не удавалось с ним встретиться.

– Судебный пристав вынес постановление о принудительном приводе безответственного отца, – сообщили в ведомстве.

Приставы установили, где находится должник и приехали на адрес. Оказалось, что он жил у своих друзей. Друзья начали утверждать, что не знают, где их приятель, но вели себя неестественно и беспокойно. Представители власти осмотрели дом и заглянули туда, где был шорох – в подвал. Изобретательный человек даже накрылся досками.

Приставы составили административный протокол и направили его в суд, где назначили административный арест. Из зала суда мужчина отправился за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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