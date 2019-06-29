Залез в подвал и накрылся досками: ярославские приставы нашли должника по алиментам и отправили его за решетку
Житель Данилова долгое время уклонялся от своих родительских обязанностей. Мужчина накопил приличный долг по алиментам – более пятисот тысяч рублей. Приставы неоднократно пытались найти безответственного отца, однако по адресу регистрации не удавалось с ним встретиться.
– Судебный пристав вынес постановление о принудительном приводе безответственного отца, – сообщили в ведомстве.
Приставы установили, где находится должник и приехали на адрес. Оказалось, что он жил у своих друзей. Друзья начали утверждать, что не знают, где их приятель, но вели себя неестественно и беспокойно. Представители власти осмотрели дом и заглянули туда, где был шорох – в подвал. Изобретательный человек даже накрылся досками.
Приставы составили административный протокол и направили его в суд, где назначили административный арест. Из зала суда мужчина отправился за решетку.
ИСТОЧНИК KP.RU