2019-06-28T20:46:52+03:00
Происшествия

Ярославец зарезал друга за мечту переспать с его бывшей женой

Суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима
Мария СОКОЛОВА
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Ярославца осудили за убийство друга из ревности.Ярославца осудили за убийство друга из ревности.Фото: СУ СКР по Ярославской области
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В январе этого года 47-летний ярославец выпивал у себя дома в компании друга. Внезапно между мужчинами вспыхнула ссора, поводом для которой стали высказывания потерпевшего о том, что он желает переспать с бывшей сожительницей хозяина квартиры.

А последний считал женщину своей гражданской женой, поскольку у них имеется общий ребенок и мужчина продолжал поддерживать с ней отношения.

Обвиняемый нанес другу удар ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался.

- Собранные следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 47-летнего местного жителя, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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