В Ярославле не все остановочные павильоны являются лицом города

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-28T19:02:45+03:00

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Сегодня, 28 июня, состоялось совещание, на котором городские власти вместе с предпринимателями рассмотрели темы, касающиеся работы павильонов, расположенных на остановках общественного транспорта. Одним из главных вопросов повестки дня стало содержание остановочных комплексов в соответствии с правилами благоустройства. - В городе утвержден стандарт их содержания, включающий требования по освещению, нормативы уборки территории, наличие урн и своевременность их очистки, - отметил советник мэра Ярославля по вопросам торговли, рекламы и туризма Сергей Бакшин. - Все эти и некоторые другие требования обозначены в договорах, и все они должны строжайшим образом исполняться. Остановки - это лицо города, и на них должен быть порядок. Далеко владельцы павильонов соблюдают эти требования в полной мере. Территорию остановок необходимо в обязательном порядке убирать дважды в сутки; хозяева НТО обязаны обеспечить безупречное состояние арендуемых ими участков. Нарушения правил благоустройства непозволительны. В мэрии подчеркнули, что обязательно также наличие названия остановки и расписания движения. Проверки состояния остановок будут проходить регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU