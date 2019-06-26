2019-06-26T13:30:09+03:00
Общество

Туристический маршрут «Золотое кольцо» хотят закрыть для туристов из-за разбитых дорог

Об этом в открытом письме заявил туроператор «Русь»
Полина ЗАЙЦЕВА
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Дороги между городами кольца настолько плохие, что туроператорам просто не выгодно возить туристов.Дороги между городами кольца настолько плохие, что туроператорам просто не выгодно возить туристов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области хотят ограничить для туристов посещение маршрута «Золотое кольцо». Дело в том, что дороги между городами кольца настолько разбитые, что возить туристов туроператорам просто не выгодно.

- Мы заинтересованы в продаже и продвижении данного региона, так как считаем его очень привлекательным и интересным для туристов, но на данный момент складываются обстоятельства, не позволяющие нам далее формировать туры по данному региону, - пишет портал «Турпром» со ссылкой на открытое письмо туроператора «Русь»

В письме также говорится о том, что самым популярным у туристов был маршрут «Углич-Мышкин-Мартыново». По данным туроператора именно в этой части Золотого кольца самое плохое дорожное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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