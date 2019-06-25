В ярославском дворе нашли мужчину с ножевым ранением

25 Июнь 21:24 2019-06-25T21:24:11+03:00

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В Кировском районе города во дворе дома на улице Трефолева горожане обнаружили окровавленного мужчину с ножевым ранением в груди. На место немедленно приехали сотрудники Росгвардии. Они и вызвали скорую помощь.

Врачи госпитализировали раненного жителя.

Оказалось, что нападающий скрывался в доме, рядом с которым прохожие нашли пострадавшего ярославца. Личность злоумышленника установили. Им оказался 52-летний ранее судимый местный житель. Его задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU