2019-06-25T21:24:11+03:00
Происшествия

В ярославском дворе нашли мужчину с ножевым ранением

Напавший на жителя преступник скрывался в соседнем доме
Екатерина РЯБЦЕВА
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Нападающий мужчина уже был ранее судимНападающий мужчина уже был ранее судимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кировском районе города во дворе дома на улице Трефолева горожане обнаружили окровавленного мужчину с ножевым ранением в груди. На место немедленно приехали сотрудники Росгвардии. Они и вызвали скорую помощь.

Врачи госпитализировали раненного жителя.

Оказалось, что нападающий скрывался в доме, рядом с которым прохожие нашли пострадавшего ярославца. Личность злоумышленника установили. Им оказался 52-летний ранее судимый местный житель. Его задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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