В Ярославской области опасных вредителей растений выявят с помощью клеевых ловушек
Из расставили в пяти тепличных комплексах региона
Фото: Россельхознадзор по Ярославской области.
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Россельхознадзор по Ярославской области выяснит, живут ли на территории региона опасные вредители. И если живут, то какие именно. В июне в пяти тепличных комплексах специалисты разместили 136 цветных клеевых ловушек. Проверка займет 21 день.
- По истечению срока ловушки снимут и отправят в Ярославский филиал ФГБУ «Тверская МВЛ» для подтверждения наличия или отсутствия карантинных вредителей, - сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
В ведомстве пояснили, что выявление вредителей закрытого грунта в ранние сроки позволит применить высокоэффективные меры борьбы с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU