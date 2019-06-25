В Ярославской области опасных вредителей растений выявят с помощью клеевых ловушек

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-25T16:38:45+03:00

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Россельхознадзор по Ярославской области выяснит, живут ли на территории региона опасные вредители. И если живут, то какие именно. В июне в пяти тепличных комплексах специалисты разместили 136 цветных клеевых ловушек. Проверка займет 21 день.

- По истечению срока ловушки снимут и отправят в Ярославский филиал ФГБУ «Тверская МВЛ» для подтверждения наличия или отсутствия карантинных вредителей, - сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что выявление вредителей закрытого грунта в ранние сроки позволит применить высокоэффективные меры борьбы с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU