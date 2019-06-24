Женщина и двое детей пострадали в пьяном ДТП в Ярославской области

24 Июнь 23:13 2019-06-24T23:13:56+03:00

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Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Ярославской области 23 июня. Авария произошла в на дороге Нагорье-Берендеево в Переславском районе около 10 часов утра. Столкнулись «Шевроле» и «Хундай».

- По предварительной информации, 36-летний водитель «Шевроле» находился в состоянии опьянения и не соблюдал дистанцию. В результате врезался в двигающийся впереди автомобиль, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, - сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

В итоге травмы получили 61-летняя женщина и двое детей 6 и 13 лет, которые были пассажирами автомобиля «Хундай».

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU