Подруга украла у ярославца телефон по стоимости легковушки
Этого показалось недостаточно, и девушка прихватила банковскую карту
Парню повезло: девушка не успела ничего сделать с его "айфоном"Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В полицию Красноперекопского района обратился молодой человек, пострадавший от рук своей подруги. 26-летняя девушка пришла в гости к своему знакомому. Пара провела время так, что парень уснул, а гостья забрала его «Айфон» за 65 тысяч, банковскую карту и скрылась.
Парню повезло: смартфон, стоимостью как машина, удалось вернуть. А вот часть денег с карточки барышня успела прогулять.
Оказалось, подруга уже не первый раз в полиции. На рецидивистку завели новое уголовное дело по статье «Кража»
ИСТОЧНИК KP.RU