2019-06-24T12:28:05+03:00
Происшествия

Подруга украла у ярославца телефон по стоимости легковушки

Этого показалось недостаточно, и девушка прихватила банковскую карту
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Парню повезло: девушка не успела ничего сделать с его "айфоном"Парню повезло: девушка не успела ничего сделать с его "айфоном"Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

В полицию Красноперекопского района обратился молодой человек, пострадавший от рук своей подруги. 26-летняя девушка пришла в гости к своему знакомому. Пара провела время так, что парень уснул, а гостья забрала его «Айфон» за 65 тысяч, банковскую карту и скрылась.

Парню повезло: смартфон, стоимостью как машина, удалось вернуть. А вот часть денег с карточки барышня успела прогулять.

Оказалось, подруга уже не первый раз в полиции. На рецидивистку завели новое уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24