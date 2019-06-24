Подруга украла у ярославца телефон по стоимости легковушки

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-24T12:28:05+03:00

Парню повезло: девушка не успела ничего сделать с его "айфоном" Фото: Борис КУДРЯВОВ

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В полицию Красноперекопского района обратился молодой человек, пострадавший от рук своей подруги. 26-летняя девушка пришла в гости к своему знакомому. Пара провела время так, что парень уснул, а гостья забрала его «Айфон» за 65 тысяч, банковскую карту и скрылась.

Парню повезло: смартфон, стоимостью как машина, удалось вернуть. А вот часть денег с карточки барышня успела прогулять.

Оказалось, подруга уже не первый раз в полиции. На рецидивистку завели новое уголовное дело по статье «Кража»

ИСТОЧНИК KP.RU