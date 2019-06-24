2019-06-24T09:34:35+03:00
Общество

Под Гаврилов-Ямом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся

Водитель погиб на месте, пассажир госпитализирован
Полина ЗАЙЦЕВА
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Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.Фото: УМВД по Ярославской области
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Рядом с Гаврилов-Ямом Ярославской области на 218 километре трассы «Гаврилов-Ям – Лахость» 23 июня около 17 часов 20 минут вечера произошла авария. По предварительной информации, 45-летний водитель иномарки Фольксваген вылетел с дороги в кювет.

- После съезда в кювет машина опрокинулась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД Росси по Ярославской области. - В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, а 36-летний пассажир был госпитализирован.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, медики и оперативники. По факту случившегося проводится проверка. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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