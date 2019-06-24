2019-06-24T08:28:22+03:00
Общество

В Ярославле активисты нашли на полках магазина 75 килограммов просрочки

В числе просроченных продуктов оказались молчка и детское питание
Полина ЗАЙЦЕВА
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Активисты вызвали в магазин полицию и написали заявление в Роспотребнабзор. Фото: Молодежная палата Ярославской области.Активисты вызвали в магазин полицию и написали заявление в Роспотребнабзор. Фото: Молодежная палата Ярославской области.
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В Ярославле активисты молодежной палаты проверили один из продуктовых магазинов города на предмет просроченной продукции. К удивлению ревизоров испорченных продуктов в магазине оказалось настолько много, что набралось целых шесть тележек.

- В числе просроченных продуктов оказались одна тележка молочки, детские творожки и мороженное, - говорится на странице Молодежной палаты Ярославской области в Facebook. – Общий вес испорченных товаров превысил 72 килограмма.

Активисты вызвали в магазин полицию и написали заявление в Роспотребнабзор. Они хотят добиться возбуждения административного дела в отношении универсама. Напомним, что минимальный штраф за подобную халатность составляет 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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