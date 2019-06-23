В Ярославском районе произошла авария, причиной которой вновь стал лось

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-23T12:44:14+03:00

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В Ярославском районе на 240 километре федеральной трассы «Москва-Холмогоры» 23 июня около половины второго ночи произошло столкновение автомобиля и лося. По предварительной информации, 40-летний водитель отечественной машины совершил наезд на дикое животное.

- В результате аварии в больницу были доставлены два пассажира. Уточняется, что 34-летняя женщина нуждается в амбулаторном лечении, а 44-летний мужчина госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте столкновения работали сотрудники Госавтоинспекции и полиции, а также медики. На данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU