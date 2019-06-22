2019-06-22T16:19:51+03:00
Общество

В Ярославле проверили состояние надувных батутов

В рейд вышел «Отцовский патруль» вместе с адмтехнадзором
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Фото: страничка уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области в facebook.Фото: страничка уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области в facebook.
Изменить размер текста:

В Ярославле «Отцовский патруль» проверил безопасность аттракционов-батутов. В рейд общественники вышли вместе с представителями административно-технического надзора. Такие развлечения пользуются популярностью летом, но при несоблюдение техники безопасности могут стать опасными для детей.

Проверяющие изучили техническое состояние батутов, документы на них, наличие медицинских книжек у сотрудников, проверили, соблюдаются ли правила техники безопасности при работе.

- Фактическое состояние батутов вызывает сомнение в соответствии предоставленным документам о сроке их эксплуатации. Информацию о выявленных нарушениях мы направили в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, - сказал председатель Совета отцов Алексей Таганов.

Напомним, в Угличе ребенок серьезно пострадал при опрокидывании надувного батута.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приговор убийце ярославского бизнесмена Ильи Исаева вступил в силу
Полиция проверит обстоятельства задержания ярославского выпускника
Один человек погиб и двое пострадали в жуткой аварии в Ярославской области
Роман Курцын: «У меня новая любовь»
В Ярославле сгорел пассажирский автобус
Пожилая женщина выпала из окна в Ярославле
К Дню Памяти и скорби в Ярославле выложили из свечей Т-34
В Ярославской области ожидается жара и мощные грозы с ливнями
В Рыбинске сотрудники Россельхознадзора нашли опасное для потребления мясо
Крепче за баранку держись… Ярославский губернатор лично опробовал сельхозтехнику
В Ярославле по вине чиновников сирота незаконно лишился своей квартиры
В Даниловском районе Ярославской области прошел субботник в парке Горушка
В автопарк рыбинского ПАТП-1 впервые за семь лет поступили новые автобусы
Ярославская спортсменка Евгения Козырева взяла серебро на чемпионате Европы по подводному спорту в Стамбуле
На территории ярославского НПЗ скончался рабочий
В Данилове злоумышленники хотели присвоить себе дом девушки-инвалида
Мэрию привлекли к ответственности за состояние площадок для сбора мусора
В Ярославской области на месяц снизилась плата за вывоз мусора
Tele2 увеличила количество станций
В Ярославской области действует шесть горячих линий по вопросам вывоза мусора: контакты
В Тутаеве мужчина нашёл кредитку и закупился с нее на 10 тысяч рублей
В Ярославе задержали парня, разгуливающего с крупной партией героина
В Ярославле накануне Дня памяти и скорби выложат свечами танк Т-34
В Ярославской области осудили молодых девушек, которые потратили в магазине поддельные 5 тысяч рублей
В Рыбинске на хозяйку улетевшего с ребенком батута завели уголовное дело
Ярославцы: введение новых нормативов на отопление обернется неплатежами
В Ярославле на Советской площади 6 и 7 июля ограничат движение машин
Полиция поймала вандала, поцарапавшего машины в Дзержинском районе