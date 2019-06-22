В Ярославле проверили состояние надувных батутов

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-22T16:19:51+03:00

Фото: страничка уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области в facebook.

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В Ярославле «Отцовский патруль» проверил безопасность аттракционов-батутов. В рейд общественники вышли вместе с представителями административно-технического надзора. Такие развлечения пользуются популярностью летом, но при несоблюдение техники безопасности могут стать опасными для детей.

Проверяющие изучили техническое состояние батутов, документы на них, наличие медицинских книжек у сотрудников, проверили, соблюдаются ли правила техники безопасности при работе.

- Фактическое состояние батутов вызывает сомнение в соответствии предоставленным документам о сроке их эксплуатации. Информацию о выявленных нарушениях мы направили в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, - сказал председатель Совета отцов Алексей Таганов.

Напомним, в Угличе ребенок серьезно пострадал при опрокидывании надувного батута.

ИСТОЧНИК KP.RU