Полиция проверит обстоятельства задержания ярославского выпускника

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-22T14:27:17+03:00

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В УМВД России по Ярославской области прокомментировали скандальную историю, о которой стало известно 21 июня. Полиция задержала молодого человека - выпускника одной из ярославских школ. По сообщениям СМИ, парень якобы в переписке с друзьями сообщил, что будет делать бомбу. Шутка это была или нет, видимо, и собирались проверить правоохранители. Однако мать задержанного юноши, которая была вместе с сыном, пожаловалась на то, что сотрудники полиции вели себя грубо, в том числе, разбили ей очки и телефон.

- Сотрудниками полиции проводились мероприятия в соответствии с законом об «Оперативно-розыскной деятельности». В случае несогласия с действиями сотрудников полиции они могут быть обжалованы в установленном законом порядке. По информации, опубликованной в СМИ о том, что имели место неправомерные действия сотрудников полиции, руководством УМВД России по Ярославской области назначено проведение проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас известно, что парня отпустили, он находится дома. О том, к каким выводам после общения с юношей пришли правоохранители, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU