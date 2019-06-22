Один человек погиб и двое пострадали в жуткой аварии в Ярославской области

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-22T14:09:30+03:00

Авария произошла вечером в Большесельском районе Ярославской области. Фото: МЧС по Ярославской области.

Изменить размер текста: A A

Один человек погиб и двое попали с травмами в больницу после жуткой аварии, которая произошла в Ярославской области вечером 21 июня. ДТП произошло в Большесельском районе в 22 часа 20 минут.

Примерно в 3,5 километрах от Нового села в направлении Мышкина столкнулись «Рено логан» и «Лада Приора».

- По предварительной информации, 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено», совершил столкновение с машиной «Лада Приора», за рулем которой находился 21-летний водитель. После столкновения «Рено» съехал в правый кювет по ходу движения и опрокинулся, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В итоге водитель иномарки скончался на месте. Две женщины, которые также находились в салоне авто, получили травмы. 61-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать, 57-летняя женщине назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В искореженной машине погиб мужчина и пострадали две женщины. Фото: УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU