2019-06-21T20:33:02+03:00
Общество

Крепче за баранку держись… Ярославский губернатор лично опробовал сельхозтехнику

Тест-драйв проводился на межрегиональной аграрной выставке-форуме «День ярославского поля»
Полина ЗАЙЦЕВА
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В насыщенную программу мероприятия входил конкурс по профессиональному мастерству управления трактором.В насыщенную программу мероприятия входил конкурс по профессиональному мастерству управления трактором.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ростовском районе Ярославской области 21 июля прошла межрегиональная аграрная выставка-форум «День ярославского поля». Почетными гостями мероприятия стали губернатор Дмитрий Миронов и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

– После окончания посевной мы с вами уже традиционно встречаемся на этом празднике – аграрном форуме «День ярославского поля», – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня можно подвести некоторые итоги, познакомиться с достижениями лучших хозяйств, обсудить наши ближайшие и перспективные планы.

На выставке было представлено большое количество разнообразных площадок. В насыщенную программу мероприятия также входил конкурс по профессиональному мастерству управления трактором. Перед его началом Дмитрий Миронов и Джамбулат Хатуов лично сели за руль для испытания сельхозтехники в деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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