Полиция поймала вандала, поцарапавшего машины в Дзержинском районе

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-21T11:08:49+03:00

Он не может объяснить, зачем это сделал [ВИДЕО]

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В Ярославле задержали мужчину, который шел вдоль Ленинградского проспекта и царапал припаркованные автомобили. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные во дворе. Полиция приехала на место преступления и зафиксировала все машины, у которых повреждено лакокрасочное покрытие.

Позже нашли подозреваемого. 38-летний мужчина рассказал, что совершил этот поступок пьяным и не помнит своих мотивов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Вандал может отправиться за решетку на два года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/715881" frameborder="0"></iframe> В Ярославле задержали мужчину, который царапал мужчину.УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU