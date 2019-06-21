2019-06-21T11:08:49+03:00
Происшествия

Полиция поймала вандала, поцарапавшего машины в Дзержинском районе

Он не может объяснить, зачем это сделал [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина дал признательные показания/ФОТО: УМВД России по Ярославской областиМужчина дал признательные показания/ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В Ярославле задержали мужчину, который шел вдоль Ленинградского проспекта и царапал припаркованные автомобили. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные во дворе. Полиция приехала на место преступления и зафиксировала все машины, у которых повреждено лакокрасочное покрытие.

Позже нашли подозреваемого. 38-летний мужчина рассказал, что совершил этот поступок пьяным и не помнит своих мотивов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Вандал может отправиться за решетку на два года.

В Ярославле задержали мужчину, который царапал мужчину.УМВД по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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