2019-06-18T16:50:04+03:00
Происшествия

Ярославцы и полиция ищут человека, который поцарапал машины в брагинском дворе

В соцсетях появились кадры, по которым возможно найти хулигана [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Мужчина шел в 4 утра в сторону кинотеатра "Победа"/ФОТО: соцсетиМужчина шел в 4 утра в сторону кинотеатра "Победа"/ФОТО: соцсети
Изменить размер текста:

Ярославцы написали заявление в полицию и просят помощи в поиске молодого человека.

Около 4 часов утра он шел от остановки на Волгоградской улице в сторону кинотетра “Победа”, неожиданно достал нож и стал царапать припаркованные по правой стороне во дворе машины.

Видео и фото появилось в группе “ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!” Вконтакте.

Пользователи соцсетей возмущены этим поступком.

– Возможно кто-то его узнает, – надеется автор поста.

На «Первом Ярославском Автопортале "АВТОПОРТАЛ76.РУ" появилась информация, которую пока не подтвердили в полиции.

– Того нехорошего человека ,который царапал ножичком машины, нашли. Оказалось, их с другом ДПС тормознули на Тутаевском шоссе пьяными и отстранили от управления ТС. И вот один из них в расстройстве побрел в одиночестве по безлюдным улицам утреннего города домой и "набрел" себе на уголовку. Пострадало около 15 автомобилей, ущерб явно будет к 500 тысячам рублей, – пишет Роман Шопин.

Ярославец царапает машины .ВИДЕО: "ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24