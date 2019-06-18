Ярославцы и полиция ищут человека, который поцарапал машины в брагинском дворе

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-18T16:50:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославцы написали заявление в полицию и просят помощи в поиске молодого человека.

Около 4 часов утра он шел от остановки на Волгоградской улице в сторону кинотетра “Победа”, неожиданно достал нож и стал царапать припаркованные по правой стороне во дворе машины.

Видео и фото появилось в группе “ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!” Вконтакте.

Пользователи соцсетей возмущены этим поступком.

– Возможно кто-то его узнает, – надеется автор поста.

На «Первом Ярославском Автопортале "АВТОПОРТАЛ76.РУ" появилась информация, которую пока не подтвердили в полиции.

– Того нехорошего человека ,который царапал ножичком машины, нашли. Оказалось, их с другом ДПС тормознули на Тутаевском шоссе пьяными и отстранили от управления ТС. И вот один из них в расстройстве побрел в одиночестве по безлюдным улицам утреннего города домой и "набрел" себе на уголовку. Пострадало около 15 автомобилей, ущерб явно будет к 500 тысячам рублей, – пишет Роман Шопин.

Ярославец царапает машины .ВИДЕО: "ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!"

ИСТОЧНИК KP.RU