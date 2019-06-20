В Ярославле автобус №17 изменит своё расписание с первого июля

СЕГОДНЯ 18:08 2019-06-20T18:08:08+03:00

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В мэрии Ярославля сообщили о том, что автобус №17, двигающийся по маршруту «ЯШЗ – посёлок Ивняки», изменит своё расписание. Уточняется, что изменения будут носить временный характер. Новое расписание вступит в силу с 1 июля, а штатное вернётся 1 сентября.

- В будние дни начало движения автобусов от остановки «ЯШЗ» будет осуществляться в пять часов 47 минут утра, - уточнили в пресс-службе мэрии города. - Окончание движения от остановки «ЯШЗ» будет осуществляться в 23 часа 26 минут, а от от остановки «Посёлок Ивняки» в 22 часа 44 минуты.

В выходные дни автобусы будут трогаться от остановки «Красный Перекоп» в пять часов 47 минут. На последний автобус на остановке «ЯШЗ» можно будет сесть в 23 часа 24 минуты, а от остановки «Посёлок Ивняки» в 22 часа 41 минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU