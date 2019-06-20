В Ярославской области женщина вспылила и ударила ножом собутыльника
Он поехал в больницу, а она в полицию
Пьяный конфликт закончился причинением тяжкого вреда здоровьюФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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40-летняя женщина выпивала вместе со своим приятелем. Между собутыльниками случился конфликт, который не смог завершиться мирно. Женщина вспылила, схватила нож и ударила им мужчину.
Подозреваемая уже была судима, а на момент преступления нигде не работала.
Раненного жителя доставили в больницу, а на агрессивную даму возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Она уже дала признательные показания.
В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU