2019-06-20T15:21:38+03:00
Общество

В Ярославской области женщина вспылила и ударила ножом собутыльника

Он поехал в больницу, а она в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пьяный конфликт закончился причинением тяжкого вреда здоровьюПьяный конфликт закончился причинением тяжкого вреда здоровьюФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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40-летняя женщина выпивала вместе со своим приятелем. Между собутыльниками случился конфликт, который не смог завершиться мирно. Женщина вспылила, схватила нож и ударила им мужчину.

Подозреваемая уже была судима, а на момент преступления нигде не работала.

Раненного жителя доставили в больницу, а на агрессивную даму возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Она уже дала признательные показания.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области сообщили, что ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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