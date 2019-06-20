Ярославцы обнаружили сказочный подъезд, в котором "живет ведьма"
Необычные фотографии подъезда одного из домов на Первомайской улице появились в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!». Автор побывал в удивительном месте и очень впечатлился творческим подходом местного жителя – мужчины из второго подъезда.
Ярославцы в комментариях к посту поддержали самобытного художника. Сказочный антураж вписался в подъезд центрового дома очень органично, а мельница из вил и мрачные наличники, обрамляющие месяц и звезды, способствовали этому.
– Там живет ведьма, – пишут пользователи.
Мельница сделана из старых вил/ФОТО: соцсети
– Фото как картинка из моих снов, – отзываются горожане.
Автор поста предложил почаще делиться такими находками, чтобы создавать горожанам хорошее настроение.
Интересно, куда ведет эта дверь/ФОТО: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU