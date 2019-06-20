Ярославцы обнаружили сказочный подъезд, в котором "живет ведьма"

СЕГОДНЯ 12:32 2019-06-20T13:11:54+03:00

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Необычные фотографии подъезда одного из домов на Первомайской улице появились в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!». Автор побывал в удивительном месте и очень впечатлился творческим подходом местного жителя – мужчины из второго подъезда.

Ярославцы в комментариях к посту поддержали самобытного художника. Сказочный антураж вписался в подъезд центрового дома очень органично, а мельница из вил и мрачные наличники, обрамляющие месяц и звезды, способствовали этому.

– Там живет ведьма, – пишут пользователи.

Мельница сделана из старых вил/ФОТО: соцсети

– Фото как картинка из моих снов, – отзываются горожане.

Автор поста предложил почаще делиться такими находками, чтобы создавать горожанам хорошее настроение.

Интересно, куда ведет эта дверь/ФОТО: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU