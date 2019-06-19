2019-06-19T20:27:54+03:00
Общество

Прокуратура заставит мэрию отремонтировать детскую площадку и привезти песок в пустую песочницу

Площадка была опасной для детей и просто страшной
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Деревянные предметы давно облезли и рассохлисьДеревянные предметы давно облезли и рассохлисьФото: Прокуратура Ярославской области
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Ярославская прокуратура получила крик отчаяния от жительницы дома 28 по улице Садоводческой в Кировском районе. Детская площадка у этого дома может стать местом происшествия в любой момент.

- Древесина, из которой выполнены элементы игрового оборудования – горка, песочница, качели, рассохлась от длительного воздействия факторов окружающей среды, на них имеются многочисленные механические повреждения, лакокрасочное покрытие нарушено. У карусели смещен угол вращения, на территории площадки отсутствует ударопоглощающее покрытие, в песочнице нет песка, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Любой предмет на этой площадке потенциально опасен. Поэтому прокуратура подала в суд на мэрию, чтобы она благоустроила детский городок. И суд выиграла. Теперь прокуратура проконтролирует, как мэрия починит городок.

Напомним, мэра Ярославля возмутило состояние парков и детских городков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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