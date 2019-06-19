Мэра Ярославля рассердили ремонт Заволжья и состояние парков
Во вторник, 19 июня, мэр Ярославля прошел с комиссией по паркам и дорогам городского Заволжья. И нашел немало нарушений.
- Нарекания вызвали уборка и благоустройство городских парков. Там валяется мусор, чугунные ограды не покрашены, в некоторых местах осталась нескошенная трава, - рассказали в мэрии.
Но ограды в парках и скверах обещают скоро покрасить. А вот с ямочным ремонтом проблемы посерьезнее.
- Работы здесь проведены каким-то непонятным образом. Видимо, по системе шахматного выбора: одна яма заасфальтирована, а другая рядом, по колено глубиной, оставлена нетронутой, - возмутился Владимир Волков.
В следующем, 2020 году, проспект Машиностроителей внесут в список работ по "Безопасным и качественным дорогам". А пока мэр поручил заделать эти дыры, которых быть не должно. Возмутили Владимира Волкова и остановки, и детские городки, и те и другие грязные и забитые мусором.
ИСТОЧНИК KP.RU