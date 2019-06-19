Ошибочка вышла: ярославцам вернули почти 800 тысяч рублей за негорячую воду

СЕГОДНЯ 18:57 2019-06-19T19:03:34+03:00

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Жители одного дома на улице Лескова в Ярославле смогли добиться справедливости. Им пересчитали деньги за горячую воду, которая на самом деле была холодной. "Управдом Фрунзенского района" накосячил со счетчиками, что и отразилось в квитанциях.

- В установленный срок НАО «Управдом Фрунзенского района» отчиталось об устранении выявленных нарушений. Общая сумма возвращенных денежных средств составила 789 886 рублей, - рассказали в Госжилнадзоре по Ярославской области.

Именно госжилнадзор проверил управляющую компанию и официально принудил вернуть деньги народу. И впредь больше так не делать.

ИСТОЧНИК KP.RU