2019-06-19T10:57:49+03:00
Происшествия

Жительница Ярославской области отправила мошенникам 240 тысяч рублей

Женщина хотела сделать банковские операции через интернет, но попала в руки лжесотрудникам банка
Екатерина РЯБЦЕВА
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И снова в руки мошенников попалась жительница Рыбинска. У нее было несколько кредитов в разных банках. Женщина решила реструктуризировать их через интернет.

С ней связался мошенник, который представился сотрудником банка. Он предложил оформить страховку и оплатить процент за перевод денег. Наивная заемщица поверила незнакомцу и совершила ряд операций под его чутким руководством. В результате все взятые в долг средства и собственные сбережения в сумме 240 тысяч рублей ушли на счета мошенникам.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, – сообщили в полиции.

Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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