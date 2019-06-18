Место опасной свалки в Даниловском районе засеяли травой

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-18T14:23:41+03:00

Пробы почвы и воды на месте бывшей свалки опасных отходов показали, что для людей опасности нет. Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области проверили экологическую безопасность территории песчаного карьера рядом с деревней Шолохово в Даниловском районе. В прошлом году здесь устроили незаконную свалку опасных отходов.

– Из этого карьера было вывезено 2900 тонн отходов IV класса опасности. Уполномоченные органы установили, что размер вреда, причиненного почвам, более 27 миллионов рублей. Виновные привлечены к ответственности, – отметил заместитель председателя правительства области Роман Колесов. – Ситуация находилась на постоянном контроле у губернатора Дмитрия Миронова. На сегодня комплекс мероприятий по обеспечению экологической безопасности данной территории полностью реализован.

В мае специалисты взяли здесь пробы почвы и воды в колодцах. Установлено, что опасности для людей нет. Администрация района привела в порядок откосы карьера, организовала подвоз плодородного грунта и посев многолетних трав. Следующим этапом станет ремонт дороги Попково – Шолохово и переезда через реку, которые были разбиты тяжелой техникой нарушителей. Работы запланированы на июль-август.

Напомним, предпринимателя, который свозил в Даниловский район отходы металлургического производства, приговорили к крупному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU