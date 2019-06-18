2019-06-18T12:13:03+03:00
Общество

В Ярославской области приставы ранним утром пришли к неплательщикам по ЖКХ, чтобы взять долг или арестовать имущество

В регионе насчитывается около 25 тысяч должников
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
Изменить размер текста:

Ярославские судебные приставы и представители ЖКХ прошлись по квартирам должников. За один день им удалось объехать сразу два района – Рыбинский и Некрасовский и постучаться в двери почти к шестидесяти неплательщикам. У тех, кто все-таки отказался платить по счетам, было арестовано имущество. Например, у одного человека задолженность составила более 50 тысяч рублей. Ему пришлось расстаться со своей бытовой техникой и предметами быта. Когда он решится оплатить долг, то ему вернут его имущество.

Приставы пришли к людям неожиданно – ранним утром перед уходом на работу.

На сегодняшний день в регионе насчитывается около 25 тысяч должников, которые не заплатили по коммуналке почти 636 миллионов рублей в период за четыре-пять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Место опасной свалки в Даниловском районе засеяли травой
Прокуратура Ярославля потребовала от власти контроля дорожных ремонтов
Электронная любовь: ярославна познакомилась в сети с мошенником из Перми, который украл у нее деньги, золото и мобильник
В Рыбинске пропал подросток с триколором на шее
В Ярославском районе в пожаре погиб 55-летний мужчина
В День памяти в Ярославле перекроют движение у Музея боевой славы и у Вечного огня
Пришел в гости к подруге и не смог совладать с собой: рыбинцу грозит до 10 лет
С пятницы по понедельник: в Ярославле из-за ремонта перекроют часть Республиканской
Следственный комитет разберется с перебоями в выдаче льготных лекарств в Ярославской области
Невнимательный рыбинец оставил в магазине часы, которые тут же украл хитрый покупатель
Двойное вскрытие: ярославские спасатели взломали квартиру и освободили из ванной комнаты маму плачущего младенца
В Заволжском районе Ярославля перевернулась «Лада Калина»
В Ярославскую область идут дожди и облачность
Ярославна, до смерти забившая гражданского мужа, получила 8 лет колонии
На Тутаевском шоссе в Ярославле столкнулись две иномарки: двое детей госпитализированы
Стихийные свалки в Рыбинске убирают волонтеры
В центре Ярославля 27 июня ограничат движение
В Ярославле акционерное общество задолжало государству 82 миллиона рублей
В Ярославле хулиганы взломали и ограбили спасательный пост на городском пляже
В Некоузском районе пожар унес жизни двух человек
Схватил и посадил в машину: в Ярославле осудят похитителя невест
На «Кинотавре» показали Ярославль. «Керосин» пришелся по вкусу кинокритикам