В Ярославской области приставы ранним утром пришли к неплательщикам по ЖКХ, чтобы взять долг или арестовать имущество
Ярославские судебные приставы и представители ЖКХ прошлись по квартирам должников. За один день им удалось объехать сразу два района – Рыбинский и Некрасовский и постучаться в двери почти к шестидесяти неплательщикам. У тех, кто все-таки отказался платить по счетам, было арестовано имущество. Например, у одного человека задолженность составила более 50 тысяч рублей. Ему пришлось расстаться со своей бытовой техникой и предметами быта. Когда он решится оплатить долг, то ему вернут его имущество.
Приставы пришли к людям неожиданно – ранним утром перед уходом на работу.
На сегодняшний день в регионе насчитывается около 25 тысяч должников, которые не заплатили по коммуналке почти 636 миллионов рублей в период за четыре-пять месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU