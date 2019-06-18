В Ярославской области приставы ранним утром пришли к неплательщикам по ЖКХ, чтобы взять долг или арестовать имущество

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-18T12:13:03+03:00

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Ярославские судебные приставы и представители ЖКХ прошлись по квартирам должников. За один день им удалось объехать сразу два района – Рыбинский и Некрасовский и постучаться в двери почти к шестидесяти неплательщикам. У тех, кто все-таки отказался платить по счетам, было арестовано имущество. Например, у одного человека задолженность составила более 50 тысяч рублей. Ему пришлось расстаться со своей бытовой техникой и предметами быта. Когда он решится оплатить долг, то ему вернут его имущество.

Приставы пришли к людям неожиданно – ранним утром перед уходом на работу.

На сегодняшний день в регионе насчитывается около 25 тысяч должников, которые не заплатили по коммуналке почти 636 миллионов рублей в период за четыре-пять месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU