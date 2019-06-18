В Заволжском районе Ярославля перевернулась «Лада Калина»
Неравнодушные ярославцы и спасатели помогли водителю поставить машину на колеса [ВИДЕО]
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В понедельник, 17 июня, на кольце у остановки «Школа №50» перевернулся автомобиль «Лада Калина». К счастью, пассажиры сами выбрались из перевернутой машины, но помощь им все-таки потребовалась. Они остановили проезжающих мимо спасателей Центр гражданской защиты и попросили их поставить лежащий на боку автомобиль на колеса. Водитель предположил, что, возможно, сломалась «граната» в колесе, вследствие чего машину занесло и перевернуло.
Спасатели и неравнодушные ярославцы поставили машину на колеса и разъехались по своим делам.
ИСТОЧНИК KP.RU