2019-06-17T17:36:05+03:00
Общество

Стихийные свалки в Рыбинске убирают волонтеры

И предлагают мусорному оператору заключить договор с «поросятами»
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Администрация РыбинскаФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске волонтеры убрали очередную несанкционированную свалку. Неравнодушные жители города расчистели территорию возле садового массива «Юбилейный», за Копаево, в сторону Семеновского. С волонтерами вышли работать и специалисты отдела охраны окружающей среды.

Среди мусора пленка, сломанные инструменты, пустые банки из-под краски и всякие бытовые отходы. Справедливо предположить, что насвинячили сами местные жители. К тому же, у людей отсутствуют договора на вывоз отходов с региональным оператором.

Поработав два с половиной часа, активисты заполнили мусором восьмикубовый контейнер и несколько мешков, а оператору направили материалы по 150 собственникам для заключения с «поросятами» договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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