В центре Ярославля 27 июня ограничат движение

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-17T16:47:06+03:00

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27 июня в Ярославле пройдет забег участников Международного конгресса врачей по лечению раковых заболеваний. В связи с этим на въезде в парк Тысячелетия, на Которосльной набережной в районе дома № 14 рядом по площади Богоявления и на пересечении с Первомайской улицей с 18 часов будет введено временное ограничение движения машин. После того, как участники забега пробегут дистанцию движение будет возобновлено.

Власти города просят горожан и автомобилистов быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU