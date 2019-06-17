В центре Ярославля 27 июня ограничат движение
Это связано с забегом врачей
Движение возобновится после забегаФото: Мэрия Ярославля
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27 июня в Ярославле пройдет забег участников Международного конгресса врачей по лечению раковых заболеваний. В связи с этим на въезде в парк Тысячелетия, на Которосльной набережной в районе дома № 14 рядом по площади Богоявления и на пересечении с Первомайской улицей с 18 часов будет введено временное ограничение движения машин. После того, как участники забега пробегут дистанцию движение будет возобновлено.
Власти города просят горожан и автомобилистов быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU