2019-06-17T14:48:28+03:00
Общество

«Ярославльстат» сообщил о росте зарплат: в каких сферах платят больше всего

И в каких - меньше
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области выросла средняя зарплата.В Ярославской области выросла средняя зарплата.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Ярославльстат» сообщил, что в Ярославской области выросла средняя зарплата. В апреле этого года она составила 35066 рублей, что на 6,3% больше, чем было год назад.

Самые большие зарплаты, по данным статистики, в области спорта, отдыха и развлечений - 94075 рублей. Понятно, что львиную долю в эту цифру вносят зарплаты наших хоккеистов и футболистов. На втором месте - финансовая и страховая деятельность. Она приносит работникам в среднем по 62643 рубля в месяц. На третьем место - производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях – 59537 рублей. На четвертом - производство напитков – 57017 рублей, на пятом - деятельность в области информатизации и связи – 49797 рублей.

А меньше всего зарабатывают работники гостиничного бизнеса и сферы общественного питания - 22158 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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